Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.10.2019
  • Gazete

elbisesinin azizliğine uğradı! Düşmekten son anda kurtuldu...

Önceki akşam Harbiye’de sahne alan , elbisesinin azizliğine uğradı. Mor elbisenin uzun kuyruğuna takılan şarkıcı, düşmekten son anda kurtuldu...

Kuyruklu Yıldız

Renkli giyim tarzıyla bilinen Yıldız Tilbe'nin abartılı stili, başına dert oldu. Önceki akşam 'da sevenleriyle buluşan Tilbe, sahneye çıktığı sırada mor tüllü elbisesinin uzun kuyruğuna takıldı.

Tilbe düşmekten son anda kendisiyle sahne öncesinde röportaj yapan gazeteciler sayesinde kurtuldu. Sanatçının yaşadığı panik ise objektiflere böyle yansıdı. Şarkıcının yaşadığı kaza ise "Kuyruklu Yıldız" esprisi yaptırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriYıldız Tilbe elbisesinin azizliğine uğradı! Düşmekten son anda kurtuldu...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri