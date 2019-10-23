Yeşilçam'ın 'Yumurcak' lakaplı çocuk oyuncusu İlker İnanoğlu, yıllar geçtikçe çapkınlıkta gaza bastı. Başından üç evlilik geçen ve bugüne kadar sayısız güzelle aşk yaşayan 54 yaşındaki oyuncu, kalbini yabancı bir güzele kaptırdı. İlker İnanoğlu ile Annebel isimli sevgilisi, önceki gün Kanyon'daydı.

YABANCI AŞIK PANİKTE

Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle geldiği AVM'de gezen İlker İnanoğlu, gazetecileri fark edince de istifini bozmadı. Annebel isimli aşkı ise ünlü oyuncunun aksine objektifleri fark edince panik olup eliyle yüzünü gizledi. Bu arada İnanoğlu ile yabancı güzelin, birkaç ay önce internette tanıştığı konuşuluyor.