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  • 22.10.2019
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kural bozmadı! Kombini dudak uçuklattı...

Geçtiğimiz haftalarda 81 bin TL’lik Dior kombiniyle olay olan , kural bozmadı. Popçu önceki gün de baştan aşağıya aynı markaya büründü. Bu kombinin fiyatı ise 18 bin TL.

Hadise şov Dior

Stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz'le yollarını ayıran Hadise, adeta Christian Dior'un reklam yüzü olup çıktı. Geçtiğimiz hafta baştan aşağı markanın ürünleriyle giyinen popçu, bu kombini için 81 bin TL harcamıştı.

Önceki gün de baştan aşağıya imzalı kıyafetler giyen 'nin mavi bluzu 800 dolar, eteği bin 850 dolar ve yine Dior imzalı küpeleri 480 dolardı. Bu kombini yaklaşık 18 bin TL tutan Hadise, "Seksi popçu, şov Dior!" dedirtti...


Hadise, son dönemde tüm kıyafetlerini ünlü Fransız markası Dior'dan seçiyor...

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