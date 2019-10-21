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  • 21.10.2019
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Gövde gösterisi! Amine Gülşe, 'in ’deki takım arkadaşlarının eşleriyle ’da buluştu

Amine Gülşe, önceki akşam eşi ’in ’deki takım arkadaşlarının eşleriyle ’da buluştu. Buluşma, İngiliz basınına göre güzellerin gövde gösterisiydi.

Gövde gösterisi!
Her zaman Türk olmakla gurur duyan ve bu nedenle başta Almanlar olmak üzere birçok yabancı tarafından ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'den sonra şimdi de eşi Amine Gülşe, İngiliz basınının gündeminde... Güzel yenge, önceki akşam 'in yıldızları Sead Kolasinac ve Shkodran Mustafi'nin eşleriyle bir araya geldi. 'nin üç yengesinin bir araya geldiği bu buluşmanın fotoğrafları, basına yansıdı. İngiliz medyası, Amine Gülşe'nin organize ettiği bu yemeği 'gövde gösterisi' olarak yorumladı.



İngiliz gazetelerine göre; Bella Kolasinac ve Vjosa Mustafi ile bir araya gelen Gülşe, böylece Arsenal'de istenmediği iddia edilen Mesut Özil'in takım içerisinde ne kadar çok sevildiğini de herkese ilan etmiş oldu. Bu arada üç güzel yenge, 'daki bir mekanda yemek yerken o sırada Mesut Özil de yakınlardaki bir diğer mekanda doğumlu Sean Kolasinac ve Arnavut asıllı Alman futbolcu Skhodran Mustafi ile bir arada sohbetteydi...


Sead Kolasinac - Shkodran Mustafi - Mesut Özil

SALDIRIYI UNUTTULAR
Geçtiğimiz aylarda ve bir diğer Arsenalli Kolasinac'a yapılan bıçaklı saldırı sırasında Amine Gülşe de araçtaydı. O zamandan beri tek başına gezmeyen Gülşe, önceki gün paylaştığı bu kareyle de artık korkusunu yendiğini ilan etti.



ARSENAL YENGESİ AMİNE
Gülşe, Arsenalli futbolcuların eşleri tarafından çok seviliyor.

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