Her zaman Türk olmakla gurur duyan ve bu nedenle başta Almanlar olmak üzere birçok yabancı tarafından ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'den sonra şimdi de eşi Amine Gülşe, İngiliz basınının gündeminde... Güzel yenge, önceki akşam Arsenal'in yıldızları Sead Kolasinac ve Shkodran Mustafi'nin eşleriyle bir araya geldi. İngiltere Premier Ligi'nin üç yengesinin bir araya geldiği bu buluşmanın fotoğrafları, basına yansıdı. İngiliz medyası, Amine Gülşe'nin organize ettiği bu yemeği 'gövde gösterisi' olarak yorumladı.
İngiliz gazetelerine göre; Bella Kolasinac ve Vjosa Mustafi ile bir araya gelen Gülşe, böylece Arsenal'de istenmediği iddia edilen Mesut Özil'in takım içerisinde ne kadar çok sevildiğini de herkese ilan etmiş oldu. Bu arada üç güzel yenge, Londra'daki bir mekanda yemek yerken o sırada Mesut Özil de yakınlardaki bir diğer mekanda Bosna Hersek doğumlu Sean Kolasinac ve Arnavut asıllı Alman futbolcu Skhodran Mustafi ile bir arada sohbetteydi...
Sead Kolasinac - Shkodran Mustafi - Mesut Özil
SALDIRIYI UNUTTULAR
Geçtiğimiz aylarda Mesut Özil ve bir diğer Arsenalli Kolasinac'a yapılan bıçaklı saldırı sırasında Amine Gülşe de araçtaydı. O zamandan beri tek başına gezmeyen Gülşe, önceki gün paylaştığı bu kareyle de artık korkusunu yendiğini ilan etti.
ARSENAL YENGESİ AMİNE
Gülşe, Arsenalli futbolcuların eşleri tarafından çok seviliyor.
İngiliz gazetelerine göre; Bella Kolasinac ve Vjosa Mustafi ile bir araya gelen Gülşe, böylece Arsenal'de istenmediği iddia edilen Mesut Özil'in takım içerisinde ne kadar çok sevildiğini de herkese ilan etmiş oldu. Bu arada üç güzel yenge, Londra'daki bir mekanda yemek yerken o sırada Mesut Özil de yakınlardaki bir diğer mekanda Bosna Hersek doğumlu Sean Kolasinac ve Arnavut asıllı Alman futbolcu Skhodran Mustafi ile bir arada sohbetteydi...
Sead Kolasinac - Shkodran Mustafi - Mesut Özil
SALDIRIYI UNUTTULAR
Geçtiğimiz aylarda Mesut Özil ve bir diğer Arsenalli Kolasinac'a yapılan bıçaklı saldırı sırasında Amine Gülşe de araçtaydı. O zamandan beri tek başına gezmeyen Gülşe, önceki gün paylaştığı bu kareyle de artık korkusunu yendiğini ilan etti.
ARSENAL YENGESİ AMİNE
Gülşe, Arsenalli futbolcuların eşleri tarafından çok seviliyor.
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