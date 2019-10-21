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  • 21.10.2019
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, polemiğin dozunu kaçırdı! ‘Bir kadın; erkeği rezil de ezer vezir de’

Hediye ettiği saati geri veren Berkay ve ’e savaş açan , yine polemiğin dozunu kaçırdı. Akalın, popçunun eşi için ‘Bir kadın; erkeği rezil de ezer vezir de’ diyerek olay yarattı!

'Rezil'lik
Berkay, önceki akşam tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı İstanbul Vadi Açıkhava konseri sonrası, 'hediye saat' polemiği yaşadığı Demet Akalın'la ilgili konuştu. Popçu, eşi 'e sosyal medyadan sitem eden Akalın'a "Benim karım ünlü biri değil. Benim karımı bu işlerin içine çekmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız" diye seslendi.

Berkay'dan birkaç saat sonra Etiler'de görüntülenen Demet Akalın ise Berkay'a şöyle yanıt verdi: "Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezirde eder, rezil de eder."


Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin

DOĞAN SAVAŞ

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