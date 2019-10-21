Berkay, önceki akşam tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı İstanbul Vadi Açıkhava konseri sonrası, 'hediye saat' polemiği yaşadığı Demet Akalın'la ilgili konuştu. Popçu, eşi Özlem Ada Şahin'e sosyal medyadan sitem eden Akalın'a "Benim karım ünlü biri değil. Benim karımı bu işlerin içine çekmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız" diye seslendi.
Berkay'dan birkaç saat sonra Etiler'de görüntülenen Demet Akalın ise Berkay'a şöyle yanıt verdi: "Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezirde eder, rezil de eder."
Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin
DOĞAN SAVAŞ
Berkay'dan birkaç saat sonra Etiler'de görüntülenen Demet Akalın ise Berkay'a şöyle yanıt verdi: "Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezirde eder, rezil de eder."
Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin
DOĞAN SAVAŞ
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