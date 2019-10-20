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  • 20.10.2019
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Gösteriş tutkunu sosyal medyaya damga vurdu! ’e hediye ettiği saat...

Gösteriş tutkunu , önceki gün sosyal medyaya damga vurdu. Akalın, ’e hediye ettiği Rolex saatin değiştirilmesine sinirlendi. Şahin’i topa tutan Akalın, çirkin üslübuyla tepki çekti.

Rezalet saati!

Polemik kraliçesi Demet Akalın, yine formunda.. Geçtiğimiz günlerde Hadise'yi çirkin bir tartışmanın içine çekmeye çalışsa da başarılı olamayan popçu, şimdi de Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'i hedef aldı. Skandal açıklamalarıyla gündem olan Akalın, Özlem Hanım'a doğum hediyesi olarak aldığı Rolex saatin peşine düştü. Şahin, koluna büyük gelen saati değiştirmek isteyince olanlar oldu.

BİR DEMET GÖSTERİŞ!
Saatin satıldığını sanan Akalın, küplere bindi. Popçu, "Saati değiştirmek için Demet ablayı arayıp izin istedim" diyen 'e şu karşılığı verdi: "Kapat ya! Bırak eşeklik bende. Bir daha kimseye zıkkımın kökünü alırsam!" Gösteriş tutkunu Akalın'ın olay açıklamasına tepki yağdı. Popçuya "Aklı olan 'la dost olmaz" , "Tek kelimeyle rezalet. Hediyeyi verdikten sonra peşine düşmek nedir?" eleştirisi geldi.


Çirkin üslubuyla sosyal medyaya damga vuran Akalın, Berkay ve eşini takipten çıkardı. İkili de popçuyu sildi

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