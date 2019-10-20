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Falcao’nun eşi , na merak sardı...

Galatasaraylı ’nun eşi , na merak sardı. Güzel yenge, evine aldığı Türk aşçıdan yemek dersleri almaya başladı...

Yenge mutfakta

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, na hayran kaldı. Bir aydır 'da olan yenge, Türk lezzetleriyle ziyafet çekti.


Güzel yenge, Türk aşçıdan öğrendiği tarifleri eşi için pişiriyor.

Kebap, baklava ve dönere bayılan Arjantinli şarkıcı, bu lezzetleri evinde de tatmak için Türk bir aşçı tuttu. Taron'un midesi önceki gün aşçısının hazırladığı zeytinyağlı yaprak sarmasıyla bayram etti. Hatta güzel yenge, Türk yemeklerini öğrenmek için aşçısıyla mutfağa bile girdi.

SARMAYLA ZİYAFET ÇEKTİ

BAKLAVAYA HAYRAN KALDI

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