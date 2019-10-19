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  • 19.10.2019
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ve ’yu komşuları yanlış anladı... Ünlü çift birbirlerine bağırınca...

Geçtiğimiz akşam senaryo çalışırken rol gereği kavga eden Ünlü çift ve ’yu komşuları gerçekten tartışıyor sandı. Kadir Doğulu o anları şöyle anlattı.

Komşuları stres yaptı

Önceki gün YouTube'daki 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programının konuğu olan Kadir Doğulu, açıklamasıyla yüzleri gülümsetti. Doğulu, "Evde kapıyı pencereyi hiç kapatmayız. İçeriye temiz hava girsin; köpeklerimiz var, onlar rahat girip çıksın diye" dedi ve ekledi:

"Senaryo çalışırken Neslihan'la birbirimize bağırdık. O sırada komşularımız; şiddetli bir şekilde kavga ettiğimizi düşünüp 'Sus sus, rahatsız etmeyelim' diyerek evlerine sessizce girdiler."

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