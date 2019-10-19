Önceki gün YouTube'daki 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programının konuğu olan Kadir Doğulu, açıklamasıyla yüzleri gülümsetti. Doğulu, "Evde kapıyı pencereyi hiç kapatmayız. İçeriye temiz hava girsin; köpeklerimiz var, onlar rahat girip çıksın diye" dedi ve ekledi:

"Senaryo çalışırken Neslihan'la birbirimize bağırdık. O sırada komşularımız; şiddetli bir şekilde kavga ettiğimizi düşünüp 'Sus sus, rahatsız etmeyelim' diyerek evlerine sessizce girdiler."