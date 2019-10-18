Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.10.2019
  • Gazete

Oyunculuk kariyerine ara veren bitki yetiştiriciliğine başladı! Tıbbi ve aromatik...

Bir süredir oyunculuk kariyerine ara veren , Balıkesir’deki bir merkezde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı...

Doğal eğitim

Aslıhan Gürbüz, ekranlara ara verip kendisini doğaya verdi. Başarılı oyuncu, 9 gündür BAÇEM'de (Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi) 'tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği' üzerine eğitim aldığını açıkladı.

Gürbüz, farklı sektörlerdeki 75 kişiyle birlikte Burhaniye'ye bağlı Börezli Köyü'ndeki 100 dönümlük bir arazide eğitim gördü. , herkesi de eğitim gördüğü merkeze desteğe çağırdı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriOyunculuk kariyerine ara veren Aslıhan Gürbüz bitki yetiştiriciliğine başladı! Tıbbi ve aromatik...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri