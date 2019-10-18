Aslıhan Gürbüz, ekranlara ara verip kendisini doğaya verdi. Başarılı oyuncu, 9 gündür BAÇEM'de (Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi) 'tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği' üzerine eğitim aldığını açıkladı.
Gürbüz, farklı sektörlerdeki 75 kişiyle birlikte Burhaniye'ye bağlı Börezli Köyü'ndeki 100 dönümlük bir arazide eğitim gördü. Aslıhan Gürbüz, herkesi de eğitim gördüğü merkeze desteğe çağırdı...
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