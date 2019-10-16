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  • 16.10.2019
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''nin yıldızı ve ''ın yıldızı Cannes'a çıkarma yaptı! MIPCOM'a damga vurdular...

Milli Takım, önceki akşam ’yı fethederken Türk oyuncular da Cannes’a çıkarma yaptı. ve , karizmalarıyla tüm dünyanın gözünü diktiği MIPCOM ı’na damgasını vurdu.

Jön Türkler

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en büyük dizi ve içerik ı olan MIPCOM'a, Türkler damgasını vurdu. atv'nin Hercai, Sen Anlat Karadeniz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş Osman gibi dizileri yabancı dağıtımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Gözler ise festivale katılan Türk oyunculardaydı.


ABD'de eğitim gören 29 yaşındaki Akın Akınözü, karizması ve şıklığı kadar akıcı İngilizce'si ile de tam not aldı.


Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Miran'ı Akın Akınözü, kırmızı halıda çok şıktı.

Yakında atv'de ekrana gelecek Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Hercai'nin başrol oyuncusu Akın Akınözü, karizmalarıyla yabancıları büyüledi. İkilinin şıklığı "İşte Jön Türkler" dedirtti.


Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan 34 yaşındaki Burak Özçivit, her zamanki gibi yabancı basının ilgi odağıydı.


Cannes'daki binalar, Kuruluş Osman afişleriyle süslenirken; Özçivit'in İspanyol fanları da yakışıklı oyuncu için İspanya'dan Fransa'ya akın etti.

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