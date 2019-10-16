Fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu'na 50 bin liralık iştirak nafakası davası açan Bennu Gerede'ye aylık 5 bin lira iştirak nafakası ödenmesine karar verildi... Bali Adası'nda yaşarken geçen yıl Türkiye'ye dönen Gerede, ayrılık kararı aldığında Ağaoğlu'nun yastıkla bebeğini ve kendisini boğmaya çalıştığını iddia etmişti.

Yaklaşık 3 milyon lira borcu olduğunu belirten Ağaoğlu ise bebeği boğma iddiasının kesinlikle doğru olmadığını belirterek 7 bin liralık tedbir nafakasının düşürülmesini istemişti.

ALİ OKTAY