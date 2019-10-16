Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.10.2019
  • Gazete

'ye şok! 'na...

'na 50 bin liralık iştirak nafakası davası açan 'ye aylık 5 bin lira iştirak nafakası ödenmesine karar verildi...

Bennu’ya şok

Fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu'na 50 bin liralık iştirak nafakası davası açan 'ye aylık 5 bin lira iştirak nafakası ödenmesine karar verildi... Bali Adası'nda yaşarken geçen yıl Türkiye'ye dönen Gerede, ayrılık kararı aldığında Ağaoğlu'nun yastıkla bebeğini ve kendisini boğmaya çalıştığını iddia etmişti.

Yaklaşık 3 milyon lira borcu olduğunu belirten Ağaoğlu ise bebeği boğma iddiasının kesinlikle doğru olmadığını belirterek 7 bin liralık tedbir nafakasının düşürülmesini istemişti.

ALİ OKTAY

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBennu Gerede'ye şok! Fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu'na...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri