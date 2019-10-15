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  • 15.10.2019
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Kendisinden 21 yaş küçük aşkı ile evlenmeye karar veren 'nden itiraf gibi açıklama! "Leon'a bir kardeş isterim"

, genç aşkıyla evlenmeye karar verdi. ’dan çocuk da isteyen 46 yaşındaki oyuncu, ‘Doktora danıştım; yeniden doğal yöntemlerle çocuğum olabilir’ dedi.

46 kere maşallah
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük aşkı Dinç Aydoğdu ile ikinci baharını yaşıyor. 7 ay önce spor salonunda tanıştığı 25 yaşındaki spor eğitmeni ile kısa süre önce yeni bir aşka başlayan 46 yaşındaki oyuncu, yeniden anne olmak istediğini itiraf etti. İlişkisi hakkında 2. Sayfa'ya konuşan Ataizi, şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

"Umudumu yitirdiğimde Dinç çıktı karşıma. Dinç, evlenmek istediğini söyledi. Ben de olumlu yaklaştım. Çünkü evlilikle hayat, düzene giriyor. 'Yeniden çocuğum olur mu?' diye doktora sordum. Olabiliyormuş. Tüp bebek değil; ama olursa Leon'a bir kardeş isterim."




Ataizi, genç sevgilisi ile evlenip çocuk sahibi olmak istiyor.

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