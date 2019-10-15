Ünlü oyuncu Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük aşkı Dinç Aydoğdu ile ikinci baharını yaşıyor. 7 ay önce spor salonunda tanıştığı 25 yaşındaki spor eğitmeni Dinç Aydoğdu ile kısa süre önce yeni bir aşka başlayan 46 yaşındaki oyuncu, yeniden anne olmak istediğini itiraf etti. İlişkisi hakkında 2. Sayfa'ya konuşan Ataizi, şu çarpıcı açıklamayı yaptı:
"Umudumu yitirdiğimde Dinç çıktı karşıma. Dinç, evlenmek istediğini söyledi. Ben de olumlu yaklaştım. Çünkü evlilikle hayat, düzene giriyor. 'Yeniden çocuğum olur mu?' diye doktora sordum. Olabiliyormuş. Tüp bebek değil; ama olursa Leon'a bir kardeş isterim."
Ataizi, genç sevgilisi ile evlenip çocuk sahibi olmak istiyor.
"Umudumu yitirdiğimde Dinç çıktı karşıma. Dinç, evlenmek istediğini söyledi. Ben de olumlu yaklaştım. Çünkü evlilikle hayat, düzene giriyor. 'Yeniden çocuğum olur mu?' diye doktora sordum. Olabiliyormuş. Tüp bebek değil; ama olursa Leon'a bir kardeş isterim."
Ataizi, genç sevgilisi ile evlenip çocuk sahibi olmak istiyor.
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