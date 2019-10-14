Ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, bu kez kumaş değil racon kesti. Güzel modacı, önceki gün ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve gitti. Bütün eşyaları kırıp döken ve evi kullanılmaz hale getiren Saraçoğlu, herkesi şaşkına çevirdi.



10 GÜN ÖNCE MUTLULUK POZU

Sevgilisine yaptığı pahalı jestlerle bilinen Gökhan Göz, 10 gün önce Gülşah Saraçoğlu ile katıldıkları bir davette objektiflere mutluluk pozu vermişti.

İş adamı Gökhan Göz, "Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi? Evi kırarak... Yazıklar olsun" diye sosyal medyadan isyan etti. Gülşah Saraçoğlu ise olay sonrası Monako'ya uçtu. Modacı, tatilde keyif çatıp nispet yaptı.