Güzel sunucu Burcu Esmersoy'la 15 aylık evliliği 6 Eylül'de biten Berk Suyabatmaz, hızlı çıktı. Vakit kaybetmeden çapkınlık turlarına başlayan ünlü işadamı, önceki akşam Nişantaşı'nda yakayı ele verdi. Boşanma sonrası teselliyi başka kollarda arayan çapkın işadamı, Sess Kulüp'te sabahın ilk ışıklarına kadar iki gizemli güzelle samimi şekilde eğlendi.

Suyabatmaz'ın keyfi çıkışta flaşların patlamasıyla kaçtı. Hızlı playboy, karşısında muhabirleri görünce kızları arkasında bırakıp aracına geçti. Esmersoy'la evliliğinin bitmesinde ihanetin etkili olduğu konuşulan Suyabatmaz'ın çapkınlık gecesi ise "Yoksa dedikodular gerçek mi?" yorumu yaptırdı.



Objektifi görünce panikleyen kumral güzelin, playboyla içeride samimi şekilde dans ettiği konuşuluyor.



Ünlü sunucu, boşanma sonrası kendini işlerine adadı.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM