Eşi Dikran Masis ve oğlu Theo ile birlikte Londra'da yaşayan Yasemin Masis'in hayatı, Kraliyet Ailesi üyelerinden farksız... Londra'da ve Cotswolds bölgesinde dillere destan iki ayrı evi olan sosyetik mimar, İngiltere'nin en lüks ve gözde kulüplerine üye olma geleneğini de sürdürüyor...

Kraliyet Ailesi üyelerinin müdavimi olduğu Cotswolds'daki bir binicilik kulübüne üye olan Yasemin Masis, geçtiğimiz gün de buradan havalı paylaşımlar yaptı. Masis Ailesi'nin hafta sonlarını geçirip atlara bindiği çiftliğe üye olmanın bedeli ise aylık 600 sterlin yani yaklaşık 4 bin 500 TL...



Masis Ailesi, uzun süredir Londra'da yaşıyor.



Prens Harry ve Kate Middleton da, Masis Ailesi'nin üye olduğu binicilik kulübünün müdavimi.