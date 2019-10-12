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  • 12.10.2019
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'in hayatı üyelerinden farksız! O binicilik kulübüne üye oldu...

Eşi ve oğluyla ’da lüks bir hayat süren , şimdi de ’nin sıkça gittiği bir binicilik kulübüne üye oldu. ve da, 'nin üye olduğu binicilik kulübünün müdavimi.

Güzel hayat

Eşi Dikran Masis ve oğlu Theo ile birlikte Londra'da yaşayan Yasemin Masis'in hayatı, Kraliyet Ailesi üyelerinden farksız... 'da ve Cotswolds bölgesinde dillere destan iki ayrı evi olan sosyetik mimar, 'nin en lüks ve gözde kulüplerine üye olma geleneğini de sürdürüyor...

Kraliyet Ailesi üyelerinin müdavimi olduğu Cotswolds'daki bir binicilik kulübüne üye olan , geçtiğimiz gün de buradan havalı paylaşımlar yaptı. 'nin hafta sonlarını geçirip atlara bindiği çiftliğe üye olmanın bedeli ise aylık 600 sterlin yani yaklaşık 4 bin 500 TL...


Masis Ailesi, uzun süredir Londra'da yaşıyor.


Prens Harry ve Kate Middleton da, Masis Ailesi'nin üye olduğu binicilik kulübünün müdavimi.

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