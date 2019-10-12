Son dönemdeki performansıyla taraftarı kızdıran Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, önceki gün Nişantaşı'nda reklam çekimindeydi. Ünlü bir spor markasının reklam yüzü olan kaleci, markaya ait kıyafetler ile çekim yaptı. Yakışıklılığıyla ilgi odağı olan Alman kalecinin, bu anlaşma için yaklaşık 1 milyon lirayı cebine koyduğu iddia edildi.

Bu arada Loris Karius'un kendisi gibi Alman olan model aşkı Sophia Thomalla da Türkiye'deki birçok firmadan reklam teklifleri aldığını açıklamıştı.

Aydın HAMZA