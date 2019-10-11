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  • 11.10.2019
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Taşpınar kural bozmadı! Giydiklerinin fiyatı dudak uçuklattı...

Giyim tarzıyla olay yaratan , kural bozmadı. Önceki gün 'da elinde şemsiyeyle poz veren ikoncan, çok sevdiği yaz havasından da çıkamadı.

Hava parası 15 bin lira

Giyim tarzıyla olay yaratan Eda Taşpınar, kural bozmadı. Önceki gün İstanbul'da elinde şemsiyeyle poz veren ikoncan, çok sevdiği yaz havasından da çıkamadı. , deri ceketi içerisine kırmızı mayo ayağına da sandalet giydi.

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