Giyim tarzıyla olay yaratan Eda Taşpınar, kural bozmadı. Önceki gün İstanbul'da elinde şemsiyeyle poz veren ikoncan, çok sevdiği yaz havasından da çıkamadı. Eda Taşpınar, deri ceketi içerisine kırmızı mayo ayağına da sandalet giydi.
Giyim tarzıyla olay yaratan Eda Taşpınar, kural bozmadı. Önceki gün İstanbul'da elinde şemsiyeyle poz veren ikoncan, çok sevdiği yaz havasından da çıkamadı. Eda Taşpınar, deri ceketi içerisine kırmızı mayo ayağına da sandalet giydi.
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