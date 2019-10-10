YENİ GELİR KAPISI

BU yaz Fransa'nın başkenti Paris'ten ev alan Tuba Büyüküstün, yeni gayrimenkulünü gelir kapısı haline getirdi. Ünlü oyuncu, St. Germain bölgesinden 1 milyon euro'ya (6 buçuk milyon lira) satın aldığı bir oda bir salon dairenin dekorasyonu için de 1 milyon lira harcamıştı. Güzel oyuncu, servet değerindeki yatırımını paraya çevirmeyi bildi.



Bayülgen, 2013'te 1 milyon liraya aldığı evini kiraya vererek kazancını katladı.

KİRASI 3 BİN 500 LİRA

Büyüküstün, İstanbul'da olduğu zamanlarda Paris'teki evini 'Airbnb' adlı sistem üzerinden kiraya vermeye başladı. Paris'teki evini gecelik kişi başı ortalama 550 euro'ya yani yaklaşık 3 bin 500 lira kiraya veren oyuncu, ticari zekasını konuşturdu. Paris'in ünlü semti Le Marais'te dairesi olan şovmen Okan Bayülgen de evini geceliği 450 euro'ya (yaklaşık 3 bin liraya) kiraya veriyor...



Büyüküstün, geçtiğimiz yıllarda da babasıyla endüstriyel tartı şirketi kurarak ticarete atılmıştı.

AYDIN HAMZA