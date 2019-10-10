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  • 10.10.2019
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’te ev sahibi olan ile servetlerine servet katıyor!

’te ev sahibi olan isimlerden ile , gayrimenkullerini paraya çevirmeyi bildi. Güzel oyuncu, St. Germen’deki; ünlü şovmen de ’teki evini internet üzerinden kiraya verip servetine servet katıyor.

Paris onlara nefis

YENİ GELİR KAPISI
BU yaz 'nın başkenti Paris'ten ev alan Tuba Büyüküstün, yeni gayrimenkulünü gelir kapısı haline getirdi. Ünlü oyuncu, St. Germain bölgesinden 1 milyon euro'ya (6 buçuk milyon lira) satın aldığı bir oda bir salon dairenin dekorasyonu için de 1 milyon lira harcamıştı. Güzel oyuncu, servet değerindeki yatırımını paraya çevirmeyi bildi.


Bayülgen, 2013'te 1 milyon liraya aldığı evini kiraya vererek kazancını katladı.

KİRASI 3 BİN 500 LİRA
Büyüküstün, 'da olduğu zamanlarda 'teki evini 'Airbnb' adlı sistem üzerinden kiraya vermeye başladı. Paris'teki evini gecelik kişi başı ortalama 550 euro'ya yani yaklaşık 3 bin 500 lira kiraya veren oyuncu, ticari zekasını konuşturdu. Paris'in ünlü semti Le Marais'te dairesi olan şovmen Okan Bayülgen de evini geceliği 450 euro'ya (yaklaşık 3 bin liraya) kiraya veriyor...


Büyüküstün, geçtiğimiz yıllarda da babasıyla endüstriyel tartı şirketi kurarak ticarete atılmıştı.

AYDIN HAMZA

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