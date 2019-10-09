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  • 09.10.2019
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’ın eski eşi kandırıldı! a gitmek için 100 bin dolar ödedi...

’ın eski eşi , 10 yıl önce a gitmek için lı bir firmaya 100 bin dolar ödedi. Ancak şirketten ses seda çıkmayınca isyan etti: Beni kandırdılar!

Ayıp yahu!

Snob Magazin'in haberine göre; eski Başkanı 'ın eski eşi turizmci Ahu Aysal, 2008 yılında turizmi amacıyla 'da kurulan Space Expeditions (XCOR) adlı şirkete 100 bin dolar ödeyerek bilet aldı. Şirket ise projenin 2017'ye ertelendiğini açıkladı.

Ancak firmadan bir daha ses çıkmadı. Bunun üzerine ünlü sosyetik, iki ay önce şirkete dava açtı. Uzaya gitme hayali suya düşen Ahu Hanım, "Paramızı iade etmeleri için dava açtık. Yakın zamanda sonuçlanacağını umuyorum. Kazanırsam paranın yarısını avukatlara vereceğim" diye konuştu.


eski Başkanı de 2014'te uzaya gitmek için 95 bin dolar ödemişti.

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