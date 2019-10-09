Çocuk gelin rolüyle ünlenen Meltem Miraloğlu, ABD'ye yerleşti. 80 yaşındaki adamla evlendi.
Meltem Miraloğlu, 8 yıl önce çocuk gelin rolüyle ekrana geldi. Senaryo gereği 70'lik Abbas'la evlendirildi. Dizideki o sahne gerçekleşti.
32 yaşındaki oyuncu ABD'de 80 yaşında bir adamla evlendi. İkilinin fotoğrafını görenler şoka girdi: Kendini oynamış!
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