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  • 09.10.2019
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, 'de 80 yaşında bir adamla evlendi

8 yıl önce '' dizisinde oynadığı çocuk gelin rolüyle ünlenen , 'de 80 yaşında bir adamla evlendi. İkilinin fotoğrafını görenler şoka girdi: Kendini oynamış!

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