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  • 08.10.2019
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filmleri aratmayan hayat mücadelesini hemcinslerine anlatıyor!

, boşanması ve oğlunun hastalığı nedeniyle verdiği mücadeleyle nasıl başa çıktığını hemcinslerine anlatıyor. Kaymaz, "15 yıllık evliliğin bitmesi ve başka sarsıcı deneyimler yaşadım. Kendimi iyileştirmek için çıktığım yolda deneyimlerim diplomalarla taçlandı. Şimdi bunları paylaşıyorum." dedi.

Ana eğitim

Filmleri aratmayan hayatıyla hemcinslerine ilham veren Özlem Kaymaz, yaşadıklarından edindiği tecrübeleri paylaşmaya karar verdi. Bir yandan kendini geliştirmek için ebeveynlik ve nefes eğitimi alan eski güzeli, diğer yandan da seminerler vermeye başladı.
Özlem Kaymaz, şöyle dedi: "15 yıllık evliliğin bitmesi ve başka sarsıcı deneyimler yaşadım. Kendimi iyileştirmek için çıktığım yolda deneyimlerim diplomalarla taçlandı. Şimdi bunları paylaşıyorum."

HAYATI FİLM GİBİ
1997'de evlendiği Hollandalı eşi 'dan 2012'de boşanan Kaymaz'ın bu evliliğinden olan üç çocuğundan biri de Nager Sendromu hastası...

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