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  • 07.10.2019
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ile boşanan hakkındaki aşk iddialarına yanıt verdi!

İrlandalı model ile boşanan , kendi hayatına odaklandı. Popçu ‘Sağlık, aşktan daha önemli’ dedi. Popçu, geçen ay boşandığı İrlandalı modele de övgü yağdırdı

Sağlık olsun!

Serdar Ortaç, önceki akşam 20 yıl sonra kapılarını açan Dalmaz Center'da sahne aldı. Ortaç, Chloe Loughnan'la boşandıktan sonra geçtiğimiz gün ortaya çıkan hakkındaki aşk iddiasına şu yanıtı verdi: "Aşk, aklıma gelmiyor. Sağlık, aşktan daha önemli."


EĞLENCEYE DALDILAR
Mekan sahibi 75 yaşındaki Mehmet Dalmaz, kendinden 30 yaş küçük eşi Zühre Dalmaz'la konseri izledi.

DOĞAN SAVAŞ

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