Serdar Ortaç, önceki akşam 20 yıl sonra kapılarını açan Dalmaz Center'da sahne aldı. Ortaç, Chloe Loughnan'la boşandıktan sonra geçtiğimiz gün ortaya çıkan hakkındaki aşk iddiasına şu yanıtı verdi: "Aşk, aklıma gelmiyor. Sağlık, aşktan daha önemli."
EĞLENCEYE DALDILAR
Mekan sahibi 75 yaşındaki Mehmet Dalmaz, kendinden 30 yaş küçük eşi Zühre Dalmaz'la konseri izledi.
DOĞAN SAVAŞ
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