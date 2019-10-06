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  • 06.10.2019
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'ın şehirli kadını hedef alan açıklamasına 'den tepki! "Böyle bir zorunluluğumuz yok"

Müzisyen ile evli , evde kimin sözünün geçtiğini gösterdi. Popçu, önceki gün ’ın ‘Şehirli kadın, eşine kahvaltı bile hazırlamıyor’ sözüne karşılık ‘Böyle bir zorunluluğumuz yok’ diye konuştu...

Hanımağa!

Ünlü sanatçı Kıraç'ın şehirli kadını hedef alan açıklamasına bir tepki de Gülşen'den geldi. , "Şehirli kadınlar, bırakın çocuk bakmayı, eşlerine kahvaltı bile hazırlamıyorlar" diyerek gündem yaratmıştı. Bir çocuk annesi olmasına rağmen konserden konsere koşan , Kıraç'ın açıklamasına şu sözlerle yanıt verip eşi ile yaşadığı evde kimin sözünün geçtiğini gösterdi:

"Bir kadının eşine kahvaltı hazırlama gibi zorunluluğu yoktur. Bu bir gereklilik değil. Olursa ne ala. Ama yoğun tempo şehir hayatında koşuştururken işini doğru düzgün yapabilmek de çok önemli bir şeydir."


2016'da evlenen Gülşen'le Çolakoğlu'nun Azur Benan adında bir oğlu var. 43 yaşındaki popçu, konser maratonuna rağmen ailesini ihmal etmiyor.

AYDIN HAMZA

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