Ünlü sanatçı Kıraç'ın şehirli kadını hedef alan açıklamasına bir tepki de Gülşen'den geldi. Kıraç, "Şehirli kadınlar, bırakın çocuk bakmayı, eşlerine kahvaltı bile hazırlamıyorlar" diyerek gündem yaratmıştı. Bir çocuk annesi olmasına rağmen konserden konsere koşan Gülşen, Kıraç'ın açıklamasına şu sözlerle yanıt verip eşi Ozan Çolakoğlu ile yaşadığı evde kimin sözünün geçtiğini gösterdi:

"Bir kadının eşine kahvaltı hazırlama gibi zorunluluğu yoktur. Bu bir gereklilik değil. Olursa ne ala. Ama yoğun tempo şehir hayatında koşuştururken işini doğru düzgün yapabilmek de çok önemli bir şeydir."



2016'da evlenen Gülşen'le Çolakoğlu'nun Azur Benan adında bir oğlu var. 43 yaşındaki popçu, konser maratonuna rağmen ailesini ihmal etmiyor.

AYDIN HAMZA