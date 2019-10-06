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  • 06.10.2019
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Brezilyalı oyuncu 'in paylaşımları hayranlarını mest etti

Maviyle yeşilin buluştuğu , yabancıların ilgi odağı haline geldi. Karadeniz yaylaları özellikle Brezilyalı lerin gözdesi oldu. Bunda 'in katkısı oldukça fazla…

Brezilya’dan Karadeniz’e turist yağacak

Maviyle yeşilin buluştuğu Karadeniz, yabancıların ilgi odağı haline geldi. yaylaları özellikle Brezilyalı turistlerin gözdesi oldu. Bunda Jessica May'in katkısı oldukça fazla…

Rizeli fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenen Brezilyalı oyuncu, adeta ülkemizin turizm elçilsi olmuştu. 'ye giden May'in paylaşımları, ülkesindeki hayranlarını mest etti. Pek çok Brezilyalı, Karadeniz turu için rezervasyon yaptırmaya başladı.

May, 'Karadeniz'de apayrı bir cennet var. Herkes, mutlaka görmeli' diye ülkemize övgü yağdırmıştı.

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