Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, uçmaya doymuyor. Tam bir adrenalin bağımlısı olan iki çocuk annesi Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Rusya'da nefes kesen anlar yaşadı.







Yağmur Sarıoğlu, tam 69 metre yükseklikteki bir köprüden zipline yaptı.







Bu anları Instagram'da paylaşan pilota, "Uçan adam Sabri out, uçan kadın Yağmur in" esprisi yağdı.



