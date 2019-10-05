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  • 05.10.2019
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'nun pilot eşi , uçmaya doymuyor

Eski Galatasaraylı futbolcu 'nun pilot eşi , uçmaya doymuyor. Tam bir adrenalin bağımlısı olan iki çocuk annesi Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde 'da nefes kesen anlar yaşadı.

Uçan kadın

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, uçmaya doymuyor. Tam bir adrenalin bağımlısı olan iki çocuk annesi Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Rusya'da nefes kesen anlar yaşadı.



Yağmur Sarıoğlu, tam 69 metre yükseklikteki bir köprüden zipline yaptı.



Bu anları 'da paylaşan pilota, "Uçan adam Sabri out, uçan kadın Yağmur in" esprisi yağdı.

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