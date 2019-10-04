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  • 04.10.2019
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Kayınvalidesi ve kayınpederini hapse attıran eski güzeli suskunluğunu bozdu! "Hak yerini buldu"

Yatak odasına dinleme cihazı koyan kayınvalidesi ve kayınpederini hapse attıran , intikamını aldı. eski güzeli, şimdi de ziynet eşyalarının peşinde. ‘Hak yerini buldu’ diyen manken, yeni dava hazırlığında.

İntikama gelin

Kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel'le kayınpederi Sami Yüksel'i yatak odasındaki üçlü prize 'böcek' denilen dinleme cihazı koymakla suçlayan Sinem Sülün, suskunluğunu bozdu.

Yüksel çifti, eski güzelinin şikayeti üzerine açılan davada 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sülün, 6 ay tutuklu kalmalarına hükmedilen ikiliyi önceki gün şu sözlerle topa tuttu:
"ÇOK şükür dava, sonuca kavuştu. Her ikisi de cezalarını çekiyor. Hak yerini buldu. Mücadelemi sonuna kadar verdim. Adalet yerini bulduğu için çok mutluyum. Tek dava kaldı. Bu da ziynet davası. Ziynet eşyalarımı da almak istiyorum. Hukuk savaşımın arkasındayım ve asla pes etmeyeceğim."



Sülün, 2013'te evlendiği tekstilci Mustafa Yüksel'le 2016'da olaylı şekilde boşanmıştı. Mahkeme, Yüksel'in mankene aylık 2 bin 500 lira nafaka ile 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

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