EDHO'nun usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!

Tiyatro ve sinema bir efsanesini daha yitirdi. Rekortmen dizilerle özdeşleyen Tarık Ünlüoğlu'ndan acı haber geldi.Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oktay Kaynarca "Mekanın cennet olsun canım abim" dedi.Acımız ve kaybımız çok büyük. Mekanın cennet olsun Tarık abiciğim...Ahhh benim güzel arkadaşım, hepimizi yaktın acımız sonsuz..Abim huzur içinde uyu....Abim mekanın cennet olsun.Mekanın cennet olsun canım ağabeyim.

eşilçam'a

Sineması ve tiyatrosu, yine bir sanatçısı acısı daha yaşadı. Kurtlar Vadisi'nde "Testere Necmi" olarak tanınan ve atv'deki 'dizisinin ünlü oyuncusu Tarık Ünlüoğlu (62), bir süredir tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dün solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü, büyük üzüntü yarattı. Acı haberi duyan rol arkadaşları, hastaneye akın etti. Dizinin senaristi Bahadır Özdener, "" dedi. TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başsağlığı mesajı yayınladı.bir karakter oyuncusu daha veda etti. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismi Abdi Algül (86) hayatını kaybetti. Sanatçının 3 ayda bir aldığı aylığı ile geçinmeye çalıştığı belirtildi.