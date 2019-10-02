EDHO'nun usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!

Tiyatro ve sinema bir efsanesini daha yitirdi. Rekortmen dizilerle özdeşleyen Tarık Ünlüoğlu'ndan acı haber geldi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oktay Kaynarca "Mekanın cennet olsun canım abim" dedi.
BAHADIR ÖZDENER:Acımız ve kaybımız çok büyük. Mekanın cennet olsun Tarık abiciğim...
DERYA BAYKAL: Ahhh benim güzel arkadaşım, hepimizi yaktın acımız sonsuz..
İSMAİL HACIOĞLU: Abim huzur içinde uyu....
KENAN ÇOBAN: Abim mekanın cennet olsun.
SEDA SAYAN: Mekanın cennet olsun canım ağabeyim.
Türk Sineması ve tiyatrosu, yine bir sanatçısı acısı daha yaşadı. Kurtlar Vadisi'nde "Testere Necmi" olarak tanınan ve atv'deki 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin ünlü oyuncusu Tarık Ünlüoğlu (62), bir süredir tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dün solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü, büyük üzüntü yarattı. Acı haberi duyan rol arkadaşları, hastaneye akın etti. Dizinin senaristi Bahadır Özdener, "Tarık abi zor bir süreç geçirdi. Çekimlerden bir gün önce rahatsızlandı. Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu" dedi. TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başsağlığı mesajı yayınladı. Ünlüoğlu, yarın Levent Camii'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
ALGÜL DE GİTTİ
Yeşilçam'a bir karakter oyuncusu daha veda etti. Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismi Abdi Algül (86) hayatını kaybetti. Sanatçının 3 ayda bir aldığı aylığı ile geçinmeye çalıştığı belirtildi.
AYDIN HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.