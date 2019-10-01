Sekiz yıl önce ünlü işadamı İzzet Özilhan ile evlenip oyunculuk kariyerine nokta koyan Yasemin Özilhan, son dönemde tarzıyla gündemde...

Giydikleriyle sürekli olay olan sosyetik güzel, güneş gözlükleriyle de herkesin dilinde.

Boğaz'daki lüks villasında özel bir giysi odası olan Yasemin Özilhan, 500'ü aşkın güneş gözlüğünden oluşan koleksiyonu için de devasa bir bölüm yaptırmış.

Özilhan'ın sadece son birkaç ayda taktığı gözlüklerin fiyatının ise 30 bin TL'yi aşması, "Gözümüz yok ama Özilhan'ın gözlük koleksiyonu mini bir serveti aşmış" dedirtti...