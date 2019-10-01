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  • 01.10.2019
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'ın güneş gözlükleri herkesin dilinde!

tutkunu , koleksiyonu için evinde özel bir dolap yaptırdı. Özilhan’ın sadece son birkaç ayda taktığı gözlüklerinin fiyatı ise 30 bin TL’yi aşıyor.

Gözümüz yok!

Sekiz yıl önce ünlü işadamı İzzet Özilhan ile evlenip oyunculuk kariyerine nokta koyan Yasemin Özilhan, son dönemde tarzıyla gündemde...

Giydikleriyle sürekli olay olan sosyetik güzel, güneş gözlükleriyle de herkesin dilinde.

Boğaz'daki lüks villasında özel bir giysi odası olan , 500'ü aşkın güneş gözlüğünden oluşan koleksiyonu için de devasa bir bölüm yaptırmış.

Özilhan'ın sadece son birkaç ayda taktığı gözlüklerin fiyatının ise 30 bin TL'yi aşması, "Gözümüz yok ama Özilhan'ın gözlük koleksiyonu mini bir serveti aşmış" dedirtti...

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