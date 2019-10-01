Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 01.10.2019
  • Gazete

Osmanlı torunu Türk restoranında ziyafet çekti!

Osmanlı torunu ’ın canı Türk yemekleri çekti. ’daki Sofra adlı restorana giden Başbakan’ı, geleneksel lezzetlerimizi afiyetle yedi.

Boris Canson!

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz aylarda istifa etti. Koltuğa eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson geçti. Ülkede 'Osmanlı torunu' olarak ünlenen Jonhson'ın büyük dedesi ise Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal'di. 'in babası Hacı Ahmet Rıza Efendi de 1813'te Çankırı'nın Kalfat Köyü'nde dünyaya gelmişti. Köklerinin Kalfat'a dayandığını belirten da geçtiğimiz günlerde başkent 'daki Sofra adlı Türk restoranına gitti. Masaya gelen geleneksel lezzetlerimizi afiyetle mideye indirdi. Yemekten sonra da tatlı yiyip, çay kahve içti.

Bugüne kadar 'de yaşayan birçok önemli ismi mekanında ağırlayan Özer, Boris Johnson'ın, Başbakan olmadan önce de restoranına uğradığını ve yemekleri çok sevdiğini belirtti.



Restoranın sahibi , Boris Johnson ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriOsmanlı torunu Boris Johnson Türk restoranında ziyafet çekti!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri