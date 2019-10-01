İngiltere Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz aylarda istifa etti. Koltuğa eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson geçti. Ülkede 'Osmanlı torunu' olarak ünlenen Jonhson'ın büyük dedesi ise Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal'di. Ali Kemal'in babası Hacı Ahmet Rıza Efendi de 1813'te Çankırı'nın Kalfat Köyü'nde dünyaya gelmişti. Köklerinin Kalfat'a dayandığını belirten Boris Johnson da geçtiğimiz günlerde başkent Londra'daki Sofra adlı Türk restoranına gitti. Masaya gelen geleneksel lezzetlerimizi afiyetle mideye indirdi. Yemekten sonra da tatlı yiyip, çay kahve içti.

Bugüne kadar İngiltere'de yaşayan birçok önemli ismi mekanında ağırlayan Özer, Boris Johnson'ın, Başbakan olmadan önce de restoranına uğradığını ve yemekleri çok sevdiğini belirtti.





Restoranın sahibi Hüseyin Özer, Boris Johnson ile hatıra fotoğrafı çektirdi.