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Komşudan baklava itirafı! Yunan gazeteciler ‘ baklavası’na övgüler yağdırdı

Yunan gazeteciler ‘ baklavası’na övgüler yağdırdı: Gaziantep’te baklava yapımı bir sanat gibi. Gerçekten muhteşem... Komşu 'daki bazı işletmeler, mutfağımızla özdeşleşen lezzetlerimizin üzerine "Made in Greece" damgasını vurmuştu.

Doğru söyledinis!

Komşu Yunanistan, geçmişten-günümüze kadar Türk kültürüne el uzattı. Geleneksel tatlılarımızı, kendilerine aitmiş gibi servis etmeye başladı. Yunan gastronomi yazarları Nana Darioti, Thalia Tsichlakis ve ise önceki gün davet üzerine geldikleri 'te gerçekleri açıkladı. Yunan gazeteciler, 'Gaziantep baklavası'na övgüler yağdırdı. Yemek ve seyahat editörü Fotis Vallatos, "Baklava yapımını izlemek adeta bir görsel şov, tiyatro oyunu izlemek gibi. Diğer gastronomi tecrübelerine benzemiyor. Gerçekten muhteşem" ifadelerini kullandı.

KOMŞUDAN BAKLAVA İTİRAFI

Komşu 'daki bazı işletmeler, mutfağımızla özdeşleşen lezzetlerimizin üzerine "Made in Greece" damgasını vurmuştu.

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