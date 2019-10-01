Her yaptığıyla olay olan Hülya Avşar, önceki gün de kural bozmadı. Avşar Kızı, 'Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'nın Bursa'daki gösteri maçında korta çıktı. 55 yaşındaki sanatçı, leopar desenli yırtmaçlı eteğiyle yine iddiasını konuşturmayı başardı.

Ünlü sanatçı, giyim tarzıyla geliri başarılı genç tenisçilere ve maddi durumu yetersiz üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılan turnuvaya damgasını vurdu...