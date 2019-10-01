Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 01.10.2019
  • Gazete

tenis kortuna leopar desenli eteğiyle çıktı!

Ünlü sanatçı , kendi adını taşıyan tenis turnuvasının ’daki gösteri maçına leopar desenli yırtmaçlı etekle çıkıp yine farkını ortaya koydu.

Leopar Hülya

Her yaptığıyla olay olan Hülya Avşar, önceki gün de kural bozmadı. Avşar Kızı, 'Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'nın Bursa'daki gösteri maçında korta çıktı. 55 yaşındaki sanatçı, leopar desenli yırtmaçlı eteğiyle yine iddiasını konuşturmayı başardı.

Ünlü sanatçı, giyim tarzıyla geliri başarılı genç tenisçilere ve maddi durumu yetersiz üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılan turnuvaya damgasını vurdu...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHülya Avşar tenis kortuna leopar desenli eteğiyle çıktı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri