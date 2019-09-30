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  • 30.09.2019
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Uzun zaman sonra sahnelere dönen 'dan ablası 'a jest! ‘

İki yıl sonra sahnelere dönen ’ı önceki akşamki heyecanlı gecesinde ablası yalnız bırakmadı. 65 yaşındaki Şoray, Yeşilçam’ın Sultanı olan ablası için ‘’ adlı şarkıyı söyledi...

Sultan makamı
Usta sanatçı Nazan Şoray, 2 yılın ardından sahnelere döndü. Önceki akşam Mecidiyeköy'de bir mekanda sahne alan Şoray'ı, ablası ve Türkan Şoray yalnız bırakmadı. 3 saat sahnede kalan 65 yaşındaki , enerjisi ve güzelliğiyle herkesi mest etti.

Şoray, bu özel gecede kendisinin yanında olan Yeşilçam'ın Sultan'ı için "Ablam, hayattaki her şeyim. Tek şansım" dedi. için "Gönlümün Sultanısın" isimli şarkıyı seslendiren Nazan Şoray, şarkı sırasında sahneden inerek ablası ve kardeşine sarıldı.

Türkan ile Nazan Şoray'ın objektiflerden uzak kalan kardeşleri Figer Çevik Gezer de gecedeydi.



65 yaşındaki Nazan Şoray, güzelliği ile yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

DOĞAN SAVAŞ

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