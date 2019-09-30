Usta sanatçı Nazan Şoray, 2 yılın ardından sahnelere döndü. Önceki akşam Mecidiyeköy'de bir mekanda sahne alan Şoray'ı, ablası ve Türkan Şoray yalnız bırakmadı. 3 saat sahnede kalan 65 yaşındaki Nazan Şoray, enerjisi ve güzelliğiyle herkesi mest etti.
Şoray, bu özel gecede kendisinin yanında olan Yeşilçam'ın Sultan'ı için "Ablam, hayattaki her şeyim. Tek şansım" dedi. Türkan Şoray için "Gönlümün Sultanısın" isimli şarkıyı seslendiren Nazan Şoray, şarkı sırasında sahneden inerek ablası ve kardeşine sarıldı.
Türkan ile Nazan Şoray'ın objektiflerden uzak kalan kardeşleri Figer Çevik Gezer de gecedeydi.
65 yaşındaki Nazan Şoray, güzelliği ile yıllara meydan okuduğunu gösterdi.
DOĞAN SAVAŞ
Şoray, bu özel gecede kendisinin yanında olan Yeşilçam'ın Sultan'ı için "Ablam, hayattaki her şeyim. Tek şansım" dedi. Türkan Şoray için "Gönlümün Sultanısın" isimli şarkıyı seslendiren Nazan Şoray, şarkı sırasında sahneden inerek ablası ve kardeşine sarıldı.
Türkan ile Nazan Şoray'ın objektiflerden uzak kalan kardeşleri Figer Çevik Gezer de gecedeydi.
65 yaşındaki Nazan Şoray, güzelliği ile yıllara meydan okuduğunu gösterdi.
DOĞAN SAVAŞ
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