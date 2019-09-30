Şarkıcı Kibariye ile kendisinden 19 yaş küçük olan eşi Ali Küçükbalçık, son ayların en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Son bir senedir boşanacakları dedikoduları çıkan ve eşi Kibariye'yi aldattığı ortaya çıkan Küçükbalçık'ın arkasında usta sanatçı durmuş ve eşine güvendiğini söylemişti. Kibariye, "Bir günlük kaçamak için kocamı boşamam, milyon borcu da olsa, borç ödenir'' diyerek boşanmayacağını söylemiş ve eşinin arkasında durduğunu ilan etmişti. Fakat Ali Küçükbalçık, uslanacağa benzemiyor.
Geçtiğimiz gün Yeşilköy'de ismini vermeyeceğim bir balıkçıda iki kadın ile oturan Küçükbalçık'ı yine bir kaçamak sırasında gördüm. Mekanın arka kısmında hem de kolonun arkasına oturarak kimseye gözükmemeye çalışan Ali Küçükbalçık'ın bu fotoğrafına bakalım Kibariye bu kez ne söyleyecek? Daha önce Bodrum'da sarışın bir kadınla görüntüleri çıkan ve eşini aldattığı gündeme gelen Ali Küçükbalçık'ın, gece sonunda mekandan kızlarla ayrı ayrı çıkarak eğlenceye başka bir yerde devam ettiklerini de öğrendim. Bu kaçamağın devamını ve Küçükbalçık'ın yaşadığı tartışmayı ise bir sonraki köşe yazımda okuyabilirsiniz...
FUNDA ARAR'IN HAKKINI TESLİM ETMEK GEREK
Funda Arar, 2000 yılından bu yana sektörde olup, adı hiçbir skandala karışmamış bir isim. "Albümler satmıyor" denirken onun albümleri halen on binler satabiliyor. Aile yaşantısı kusursuz. Peki bu kadar istikrarlı bir kariyer mümkün mü gerçekten? Aslında cevap basit. Gerçekten, sadece ve sadece, titizlikle işini yapıyor! Arar'ın yaz sezonunu kapattığı 27 Eylül'deki Vadi İstanbul Açıkhava'daki konserine yine binlerce insan gitti. İşini iyi yapan ve müziğin hakkını veren bir ses olan Funda Arar'ın bu başarısını kutlamamak elde değil…
HATAY MUTFAĞI DÜNYAYA AÇILIYOR
Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri, 26-29 Eylül tarihleri arasında Maltepe etkinlik alanında gerçekleşti. Arda Türkmen, Murat Bozok ve Mehmet Özer gibi isimlerin yer aldığı etkinlikte; Hatay'ın birbirinden değerli yemekleri tanıtıldı. Hatay mutfağının ne kadar geniş ve birbirinden güzel lezzetlere sahip olduğunu ben de yakından görme fırsatı yakaladım...
HADİ KARAKÖY'E
Hadi Karaköy, 2 Ekim'de birinci yılını kutluyor. Taner Kılıç'ın başında olduğu mekanın mezeleri başta olmak üzere tüm lezzetleri tadına doyulmayacak cinsten. Benden söylemesi...
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
Geçtiğimiz gün Yeşilköy'de ismini vermeyeceğim bir balıkçıda iki kadın ile oturan Küçükbalçık'ı yine bir kaçamak sırasında gördüm. Mekanın arka kısmında hem de kolonun arkasına oturarak kimseye gözükmemeye çalışan Ali Küçükbalçık'ın bu fotoğrafına bakalım Kibariye bu kez ne söyleyecek? Daha önce Bodrum'da sarışın bir kadınla görüntüleri çıkan ve eşini aldattığı gündeme gelen Ali Küçükbalçık'ın, gece sonunda mekandan kızlarla ayrı ayrı çıkarak eğlenceye başka bir yerde devam ettiklerini de öğrendim. Bu kaçamağın devamını ve Küçükbalçık'ın yaşadığı tartışmayı ise bir sonraki köşe yazımda okuyabilirsiniz...
FUNDA ARAR'IN HAKKINI TESLİM ETMEK GEREK
Funda Arar, 2000 yılından bu yana sektörde olup, adı hiçbir skandala karışmamış bir isim. "Albümler satmıyor" denirken onun albümleri halen on binler satabiliyor. Aile yaşantısı kusursuz. Peki bu kadar istikrarlı bir kariyer mümkün mü gerçekten? Aslında cevap basit. Gerçekten, sadece ve sadece, titizlikle işini yapıyor! Arar'ın yaz sezonunu kapattığı 27 Eylül'deki Vadi İstanbul Açıkhava'daki konserine yine binlerce insan gitti. İşini iyi yapan ve müziğin hakkını veren bir ses olan Funda Arar'ın bu başarısını kutlamamak elde değil…
HATAY MUTFAĞI DÜNYAYA AÇILIYOR
Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri, 26-29 Eylül tarihleri arasında Maltepe etkinlik alanında gerçekleşti. Arda Türkmen, Murat Bozok ve Mehmet Özer gibi isimlerin yer aldığı etkinlikte; Hatay'ın birbirinden değerli yemekleri tanıtıldı. Hatay mutfağının ne kadar geniş ve birbirinden güzel lezzetlere sahip olduğunu ben de yakından görme fırsatı yakaladım...
HADİ KARAKÖY'E
Hadi Karaköy, 2 Ekim'de birinci yılını kutluyor. Taner Kılıç'ın başında olduğu mekanın mezeleri başta olmak üzere tüm lezzetleri tadına doyulmayacak cinsten. Benden söylemesi...
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
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