Şimdilerde ekrandan uzakta olan Gökçe Bahadır, kendisini spora adadı. Yoga ve pilates yapan güzel oyuncu, şimdi de son dönemin moda sporlarından olan boksa merak sardı.







Birçok ünlü ismin müdavimi olduğu bir dövüş kulübüne kaydolan Gökçe Bahadır'ın yapığı hareketler, olay oldu. Bahadır'a "Demir yumruk" yorumları yağdı.







Bahadır, tekme ve yumruk atarak hem form tuttu hem de stresini attı.