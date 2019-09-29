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  • 29.09.2019
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’ın eski eşi 'den kopamadı! "Burası benim evim"

Popçu ’ın eski eşi , uzun yıllar yaşadığı ülkemize övgüler yağdırdı. Önceki gün ’dan ’a dönen güzel model, ‘Burası benim evim’ diye konuştu..

Benim evim Türkiye

Geçtiğimiz ay Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini bitirip ülkesi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, 'den kopamadı. Uzun yıllardır yaşadığı İstanbul'a dönen güzel model, önceki gün Zorlu AVM'de objektife yansıdı. Her fırsatta ülkemize övgüler yağdıran Chloe, duygularını şöyle dile getirdi:

İSTANBUL'A FİLM İÇİN DÖNDÜ
"Türkiye benim evim. Burayı ve buradaki arkadaşlarımı çok seviyorum. Ben burada misafir değilim. Ben de artık evimdeyim." Türkiye'ye bir sinema filmi için geldiğini söyleyen 27 yaşındaki manken ekledi: "Filmin çekimleri Kıbrıs ve Türkiye'de olacak. Türkiye'den defile ve reklam çekimi teklifleri de alıyorum. Şimdilik değerlendirme aşamasındayım."


Güzel model, İstanbul'a gelir gelmez alışveriş turuna çıktı.

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