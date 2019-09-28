Podyumların aranan isimlerinden Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün Azerbaycan'daki moda çekimiyle serveti cebe indirdi. Azerbaycan'da bir tekstil markasının reklam yüzü olan güzel model, İstanbul'dan Bakü'ye özel olarak gönderilen uçakla gitti. Ulusoy, kardeş ülkede kraliçeler gibi karşılandı.



37 yaşındaki model, Azerbaycan'daki birkaç saatlik çekim sonunda yarım milyonu cebe indirdi.

SERVETLİK ANLAŞMA

Ünlü manken, aynı uçağın kullanıldığı Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndaki çekimlerde çarpıcı pozlarıylla Azeriler'i büyüledi. Bakü'nün en lüks otellerinde devam eden çekimlerde poz veren Ulusoy'un bu anlaşmadan 100 bin dolar (566 bin lira) kazandığı iddia edildi. Güzel mankenin imzaladığı yarım milyonluk reklam anlaşması ise "Özge'ye yahşi kazanç" dedirtti.



Prenses gibi karşılanan Ulusoy'un özel kuaförü de her daim yanındaydı.