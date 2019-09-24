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  • 24.09.2019
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ile aşk yaşayan 'in ’la samimiyeti dedikodu fitilini ateşledi!

, geçtiğimiz günlerde ’daki bir mekanda ’la karşılaştı. Koyu bir sohbete dalan ikili, dedikodu fitilini ateşledi. ile aşk yaşayan Sırp şarkıcının İbo ile samimiyeti, ‘Aman Saran duymasın’ dedirtti.

Emina’yı Saran sohbet

İstanbul gece hayatı son günlerde bu dedikoduyla çalkalanıyor. Sosyetik Edwina Sponza ile aşkı olaylı bir şekilde biten İbrahim Kutluay, ayrılık acısını gecelerde atıyor. Kutluay, geçtiğimiz akşam da Ulus'taki bir mekanda eğlendi. Eski basketbolcu, bir süre sonra aynı mekanda eğlenen Emina Jahovic'le koyu bir sohbete daldı.


Kutluay'dan şiddet gördüğünü öne süren Sponza'nın İbo'yu aldattığı da iddia ediliyor.

KAZAN KAYNIYOR...
İkilinin bu samimi eğlencesinin Jahovic'in işadamı aşkı Sadettin Saran'ın, kızıyla Paris'e gittiği tarihe denk gelmesi ise dedikodu fitilini ateşledi. Sırp şarkıcının Kutluay'la eğlencesini görenler, "Tehlikeli yakınlaşma" yorumları yaptı. Ancak kimilerine göre ise yıllar önce A Milli Basketbol takımında forma giyen 'ın takım arkadaşı 'ın kız kardeşi Emina ile bir araya gelmesi dostane bir sohbetten ibaretti…


Bu dedikodu üzerine gözler kızıyla Paris'e giden Saran'a çevrildi.

DOĞAN SAVAŞ

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