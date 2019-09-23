Atv'nin fenomen dizileri Ezel ve Karadayı'daki rolleriyle milyonların gönlünde taht kuran Kenan İmirzalıoğlu'ndan müjde... Uzun süredir hayranlarının ekranda görmeyi dört gözle beklediği başarılı sanatçı, bundan sonra Türkiye'nin kanalı atv ekranında milyonlarla buluşacak. Kenan İmirzalıoğlu, 2011'den beri atv'de ekrana gelen ve fenomen olan 'Kim Milyoner Olmak İster?'in yeni sunucusu oldu.

İMİRZALIOĞLU MÜJDESİ...

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışmasını kendine has tarzıyla sunacak olan başarılı sanatçı, "Programla ilgili son hazırlıkları yapıyoruz" müjdesini verdi. 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucu koltuğuna Kenan İmirzalıoğlu'nun oturacağını öğrenen yarışmanın tutkunları ise "Efsane yarışmaya efsane bir sunucu" yorumları yaptı. Bu arada 18 Haziran 1974 tarihinde, Ankara'ya bağlı olan Bala'daki Üçem Köyü'nde dünyaya gelen 45 yaşındaki sanatçı, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı.

SEYİRCİDEN ÖVGÜLER...

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde matematik bölümü mezunu olan Kenan İmirzalıoğlu'nun böylesine önemli bir sunuculuk görevi için de titizlikle hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan sosyal medyada Kenan İmirzalıoğlu ve 'Kim Milyoner Olmak İster?' buluşması için şöyle yorumlar yapıldı: "atv, muhteşem dizilerinden sonra şimdi bu dev buluşmayı milyonları ekrana kilitleyecek", "Bu kadar kaliteli bir yarışmaya ancak böyle kaliteli bir isim yakışırdı."



YUVASINA GERİ DÖNDÜ

ATV'nin fenomen dizileri 'Ezel' ve 'Karadayı'nın yıldızı İmirzalıoğlu, yıllar sonra bu kez 'Kim Milyoner Olmak İster?' ile atv ekranında sevenlerinin karşısında olacak.



MUHTEŞEM BIR BAŞLANGIÇ



Yarışmanın geçtiğimiz sezon finali, 19 yaşındaki Arda Ayten'in 1 milyon TL'lik soruya ulaşmasıyla sona erdi. Yeni sezonda herkes merak edilen bu soruyu öğrenme şansı bulacak.