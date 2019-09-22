Başarılı oyuncu Hatice Şendil, geçtiğimiz gün eşi Burak Sağyaşar ve oğlu Can'la Marmaris'e gitti. Ailesiyle Ege'de mavi tura çıkan Şendil, yazdan kalma pozlarıyla takipçilerini kıskandırdı.



Şendil, dün de sörf tahtası üzerinde eşine böyle poz verdi. Kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkaran 36 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncunun bu renkli karesi de katalog çekimlerini aratmadı.

