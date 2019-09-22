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  • 22.09.2019
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'den mankenleri kıskandıracak pozlar!

Ailesiyle ’e giden , yaza bir türlü veda edemedi. Ege manzarasında bol bol paylaşım yapan güzel oyuncu, mankenleri kıskandıracak pozlarıyla katalog çekiminden fırlamış gibiydi.

Kapak kızı Hatice

Başarılı oyuncu , geçtiğimiz gün eşi ve oğlu Can'la 'e gitti. Ailesiyle Ege'de mavi tura çıkan Şendil, yazdan kalma pozlarıyla takipçilerini kıskandırdı.


Şendil, dün de sörf tahtası üzerinde eşine böyle poz verdi. Kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkaran 36 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncunun bu renkli karesi de katalog çekimlerini aratmadı.

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