Adanalı yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, giyim markası Mavi ile yeni bir reklam çekti. Reklam filminin partisi ise önceki gün gerçekleşti. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer başta olmak üzere; Duygu Sarışın, Engin Hepileri, Beyza Şekerci, Alperen Duymaz, Buse Terim, Ayşe ve Elif Boyner, Zeynep Tosun, Dila Tarkan gibi ünlüler gecede boy gösterdi.

Reklam filminde rap söyleyen Tatlıtuğ "Her defasında yaptıklarımızın üzerine koyarak yeni ve heyecanlı işlere imza attığımız için çok mutluyum. Çok keyif aldım. Geçen sezon gitar çalmak, bu sezon rap söylemek, hep daha da yenisini yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu. Tatlıtuğ'un 5 milyon lira aldığı iddia ediliyor...

BANA KÜFÜR ETTİ

Öte yandan tanıtım gecesinde tatsız bir olay yaşandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi Cem Tatlıtuğ, valenin kendisinden 10 lira istemesine karşı çıktı. Bunun üzerine ortamda gerginlik yaşandı.



Ağabey Tatlıtuğ, "Ben sana vale ücreti vermem. Cebimde 10 lira yok" ifadesini kullandı. Hafif alkollü de olan valenin ısrar etmesi sonucu küçük bir itişme yaşandı. Olaydan sonra bir TV programına bağlanan Tatlıtuğ, "Bana küfürler etti" dedi.

Başarılı oyuncu Engin Hepileri, güzel eşi Beyza Şekerci'ye aşkla bakarken objektiflere takıldı.

DOĞAN SAVAŞ