İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliği geçtiğimiz ay biten Serdar Ortaç, suskunluğunu bozdu. Boşanma sonrası sessizliğe gömülen popçu, önceki akşam sahne aldığı Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de içini döktü. "Chloe'yle evlendiğim için pişman değilim. Yaşadığım 8 senenin her dakikası helali hoş olsun, eski hanıma" diyen Ortaç, boşanmaların artmasını da şöyle eleştirdi:
EVLİLİKLER ÇABUK BİTMEMELİ
"Bence mahkeme boşanmak isteyen çifte, 'Git, bir sene sonra gel' diyecek. Çiftin bir hışımla verdiği kararı düşünmesi lazım. Şiddet ve aldatma olmadığı sürece aileler bu kadar çabuk yıkılmamalı. Çocuk oyuncağı değil bu. Tabii ki eşimle birlikte yaşlanmak isterdim. Ama olmadı." Popçu, geçtiğimiz günlerde eski eşinin detoks sularını sosyal medyada paylaştıktan birkaç dakika sonra silmesi içinse şu açıklamayı yaptı:
HAYAT, SOSYAL MEDYA DEĞİL
"Instagram'ı hayati önem taşıyan bir şey gibi görmemek lazım. Yanlışlıkla paylaştım, sonra da sildim." Ortaç, eski eşiyle takipleşmeyi bırakmasıyla ilgili de "Hayatımdan çıkmış, takipten çıksam çok mu?" diyerek de Chloe'yle artık iki yabancı olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Güzel model, boşanma sonrası ülkesine döndü.
Popçu, 'Sevdiğin kadın sana Ortaç soyadı için geliyorsa gelmesin' diyerek gelecekteki aşkına mesaj verir gibiydi...
EVLİLİKLER ÇABUK BİTMEMELİ
"Bence mahkeme boşanmak isteyen çifte, 'Git, bir sene sonra gel' diyecek. Çiftin bir hışımla verdiği kararı düşünmesi lazım. Şiddet ve aldatma olmadığı sürece aileler bu kadar çabuk yıkılmamalı. Çocuk oyuncağı değil bu. Tabii ki eşimle birlikte yaşlanmak isterdim. Ama olmadı." Popçu, geçtiğimiz günlerde eski eşinin detoks sularını sosyal medyada paylaştıktan birkaç dakika sonra silmesi içinse şu açıklamayı yaptı:
HAYAT, SOSYAL MEDYA DEĞİL
"Instagram'ı hayati önem taşıyan bir şey gibi görmemek lazım. Yanlışlıkla paylaştım, sonra da sildim." Ortaç, eski eşiyle takipleşmeyi bırakmasıyla ilgili de "Hayatımdan çıkmış, takipten çıksam çok mu?" diyerek de Chloe'yle artık iki yabancı olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Güzel model, boşanma sonrası ülkesine döndü.
Popçu, 'Sevdiğin kadın sana Ortaç soyadı için geliyorsa gelmesin' diyerek gelecekteki aşkına mesaj verir gibiydi...
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