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  • 16.09.2019
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'ın çirkin yorumuna 'den güzel gönderme! "Senin 10 milyon takipçin yok"

’den ’ın çirkin yorumuna güzel gönderme... ’da 10 milyon takipçiye ulaşan Hadise, ‘Senin 10 milyon takipçin yok. Ama benim var’ diyerek seviyesini korudu. Güzel popçu, polemik kraliçesi Akalın’ın oyununa gelmedi.

10 numara cevap!
Ünlü popçu Hadise'den geçtiğimiz gün kendisine seviyesiz şekilde gönderme yapan Demet Akalın'a yanıt gecikmedi. Polemik kraliçesi Akalın, Harbiye konseri sonrası "Mekanın sahibi geri geldi" paylaşımı yapan için "Her yerin sahibi o olsun. Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok" diye skandal sözlere imza atmıştı. "Espri yaptım" diye yan çizen Akalın, büyük tepki çekmişti.

HADİSE'DEN SEVİYELİ KARŞILIK...
Hadise'den beklenen karşılık önceki akşam geldi. 'da 10 milyon takipçiye ulaşıp bu alanda kadın popçular arasında zirveye oturan Hadise, binlerce hayranıyla çektiği videoyu şu notla paylaştı:



"Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 milyon takipçin Y-O-K! Ama benim var. 10 milyona sesleniyorum. Buralarda daha çok eğleneceğiz." Hadise, bu eğlenceli paylaşımıyla kendisine seviyesiz şekilde yorum yapan Akalın'a da golünü atmış oldu.



Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan Hadise, zaferini kutlarken Akalın'a da taşını attı.



Polemikleriyle gündeme gelen Akalın'ın ise Instagram'da 8 milyon takipçisi var.

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