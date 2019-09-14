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  • 14.09.2019
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çıktı sahtekarlık arttı! Gösteriş için özel ya başladılar

Gösteriş meraklıları, sınırları zorladı. da fotoğrafını paylaşabilmek için özel ya başladı. 30 dakikalık uçuş karşılığında 7 bin euro (yaklaşık 45 bin lira) para saydı!

Hava parası!

Sosyal medya çıktı, sahtekarlık arttı! Lüks bir hayata sahipmiş gibi davranarak sosyeteye girmek isteyenler, iyice sınırı aştı. Kendilerini zengin gibi gösterip varlıklı ailelerin çocuklarıyla aşk yaşamayı hedefleyen uyanıklar; lüks saatten telefona, özel jetten şoförlü araca kadar her şeyi kiraladı.

TALEPLERE YETİŞİLMİYOR
şirketleri de bu talep karşılığında Instagram hesabı açtı. Kiralık jetlerini tanıttığı profilde, müşteri topladı. Yalnızca bir havalimanından diğer havalimanına özel jet kiralamanın ve fotoğraf çektirmenin bedelinin, 7 bin euro olduğu açıklandı! Dudak uçuklatan fiyata aldırmayan 'sosyete tutkunları' çoktan rezervasyon yaptırmaya başladı!


Özel jetler, 7 kişilik gruplar halinde kiralanabiliyor. 30 dakikalık uçuş için 7 bin euro'yu (yaklaşık 45 bin lira) gözden çıkartmak gerekiyor


Şirket, Instagram hesabından jetlerin tanıtımını yapıyor.

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