Oyuncu Amine Gülşe ile Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Haziran ayında görkemli bir törenle evlendi. İkili, kusursuz aşkları ile herkesi mest etti. Çift, her fırsatta İnstagram hesaplarından birbirlerine olan aşklarını dile getirdi.

Çiftin hayranları da Amine ve Mesut'un resimlerini çizdi. Resmi çok beğenen Amine, Instagram hikayesinden paylaştığı çizime 'Bunu kim yaptı bilmiyorum. Ama çok sevdim" dedi.