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  • 14.09.2019
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'in eşi aşka geldi! Instagram'dan paylaştı...

, aşka geldi. Önceki gün bir hayranının çizdiği eşi Mesut ve kendisinin yer aldığı resmi Instagram’da paylaşıp “Çok sevdim. Tıpkı bizi anlatıyor” dedi.

Aşka geldi

Oyuncu ile 'in yıldız futbolcusu , Haziran ayında görkemli bir törenle evlendi. İkili, kusursuz aşkları ile herkesi mest etti. Çift, her fırsatta hesaplarından birbirlerine olan aşklarını dile getirdi.

Çiftin hayranları da Amine ve Mesut'un resimlerini çizdi. Resmi çok beğenen Amine, Instagram hikayesinden paylaştığı çizime 'Bunu kim yaptı bilmiyorum. Ama çok sevdim" dedi.

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