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  • 14.09.2019
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’in sevgilisi bonkör çıktı! Adığı hediye dudak uçuklattı...

’in sevgilisi bonkör çıktı. Pilot olan , önceki gün 28 yaşına basan aşkı için kesenin ağzını açtı. Terlemez, güzel popçuya tam 1 milyon değerinde Porsche marka bir otomobil armağan etti.

Ece’yi uçurdu!

Önceki gün 28 yaşına basan Ece Seçkin, aşkının sürpriziyle mutluluktan havalara uçtu. Uzun süredir pilot Çağrı Terlemez ile aşk yaşayan güzel popçu, önceki akşam Dada Salon Club adlı mekanda arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.

PLAKASI DA SEÇKİN'E ÖZEL...
Derya Uluğ-Asil Gök, Cem Belevi-Zehra Yılmaz gibi isimlerin de hazır bulunduğu partide eğlenceli anlar yaşayan 'e asıl büyük sürprizi ise sevgilisi yaptı. 28 yaşına basan aşkı için 1 milyon liralık Porsche marka bir otomobil aldı.

Bonkör sevgili, arabanın plakasını da özel olarak seçti. Ece Seçkin'in isminin ve soyisminin baş harflerinden oluşan lüks aracın plakasında popçunun doğum tarihi olan '1991'i anımsatan '0191' yazılı. Ece Seçkin'e Çağrı Terlemez'in yaptığı jest, "Pilot sevgilisi, güzel popçuyu adeta uçurdu" yorumları yaptırdı.


Bonkör sevgili, güzel popçu için üzerinde, Ece Seçkin yazısı, tacı ve unicorn olan özel bir pasta yaptırdı.

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