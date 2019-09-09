Tilbe, 'Vazgeçtim, Çabuk Olalım Aşkım, Çat Kapı ve Anma Arkadaş' gibi en sevilen parçalarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. 'Mardin Kapı Şen Olur, Muratgilin Damı, Hayatı Tesbih Yapmışım ve Erik Dalı' şarkılarını söylerken sahnede halay çeken sanatçı, konserin sonlarında seyircisini oturtmadı. Konser esnasında "Ben şarkıcı olmasaydım ya deli olurdum ya da ne olurdum?" diyen Tilbe, 'Doktor' olurdunuz yanıtına şöyle karşılık verdi: "Aşk doktoru mu? Aşk doktoru olsam bir sürü hastam olurdu. Benim etrafımda kimse yok..."



SERBEST STİL!

Sahnede iki farklı kostüm değiştiren Tilbe, plastik sandaletleriyle dikkat çekti.