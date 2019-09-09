Bir Demet gözdağı (Kuytu Köşe)

Bu durumu sosyal medyadan duyuran popçuya, binlerce destek mesajı gelmişti. Duyduğuma göre Akalın, şimdilerde Çeşme'de arsa bakmaya başlamış. Çeşme'nin tüm emlakçıları da şarkıcıya uygun arsa bulmak için harekete geçmiş. Akalın, arsayı bulursa kendisine Alaçatı'da kahvaltıcı açacakmış. Çiftlik tarzında kahvaltıcı açmayı düşünen Demet Akalın, bu işe girerse Çeşme'nin en iyi kahvaltıcısı olur; diğer yerler de ünlü popçunun mekanını uzaktan izlemek zorunda kalır. Anlayacağınız Demet'i kızdırmayın; müzikteki başarısını yeme-içme sektörüne taşırsa mekanlar Demet'in arkasından nal toplar; benden söylemesi...



HAYATI KİTAP OLUYOR

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın hayatı kitap oluyormuş. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan 81 yaşındaki sanatçının hayatını, gelini kaleme almaya başlamış. Arkın, 'Battalgazi' ve 'Malkoçoğlu' karakterleriyle herkesin sevgilisi olmuş ve 300'den fazla filmde rol almıştı. Arkın'ın, 1963'te başlayan kariyerini bu kitapla herkes öğrenebilecek...



7 KÜRKE SERVET HARCADI

Kürklere olan düşkünlüğüyle bilinen Bülent Ersoy, İzmir'in ünlü bir mağazasından aldığı yedi kürke servet ödedi.

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un, kürklere ve pahalı mücevherlere düşkünlüğünü bilmeyen yoktur... Bir giydiğini bir daha giymeyen Ersoy, uzun süre sonra Harbiye Açıkhava'daki konserle gövde gösterisi yapmıştı. 5 bin kişinin doldurduğu mekanda şarkılarıyla büyüleyen Diva, geçtiğimiz gün 7 yeni kürk alıp kendini ödüllendirmiş. Daha önce giydiği kürklerle tepki çeken Ersoy, eleştirilere kulak tıkayıp "Kürk giymeye devam edeceğim" demişti. İzmir'de önemli bir markadan 7 tane kürk alan Ersoy, 300 bin lira ödeme yapmış. Hayvanseverlerle her defasında tartışan Diva, bakalım yeni kürkleri ile yeni bir kavganın fitilini ateşleyecek mi?



SÜPER MÜDÜRE GELİYOR

Ajda Pekkan, DMC müziğin patronu Samsun Demir'le Vadistanbul'da 'Masal Şatosu:Sihirli Davet' filmini izlemişti. Filmin yapımcılarından Demir, Pekkan'a film teklif etmişti. Süperstar, teklifi kabul etmiş. Pekkan, müzikli bir gençlik filminde oynayacak. Sanatçı, fakültede geçecek filmde okulun konservatuar müdüre rolünde...

UFUK ÖZCAN - KUYKU KÖŞE