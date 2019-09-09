Başarılı futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, önceki gün İstinye Park'taydı. Geçtiğimiz günlerde 11 aylık oğlu Hamza Arda'yı şimdiden sıraya girerek anaokuluna yazdırdığı yönünde çıkan haberlere açıklık getiren sosyetik güzel, şöyle dedi:

'ÇOK ÖNCEDEN PLANLADIK'

"Evet, bu bizim çok önce planladığımız bir şeydi. Hamza Arda'yı kucağımıza aldığımız zamandan itibaren önceliğimiz eğitim oldu. İngilizce eğitim veren bir anaokuluna yazdıracağız oğlumuzu. Bunun için de sıraya girmek gerekiyor. Takdir edersiniz ki; bu alanda eğitim veren çok anaokulu yok. Sayısı az olduğu için de kayıt işlemi sürecini biraz erkenden başlatmanız gerekiyor."



Turan, oğlunun her şeyiyle yakından ilgileniyor.