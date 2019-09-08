Arnavut asıllı Türk model Almeda Abazi ile yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman çifti, örnek bir davranış sergileyerek gönülleri fethetti... 14 Şubat 2017'de Amerika'da evlenen ve geçtiğimiz 5 Mayıs'ta oğulları Efehan'ı kucaklarına alan ikili, hasta evladı için destek isteyen bir annenin sesine kulak verdi. Buna göre Gökçen ailesi, lösemiyle savaşan zihinsel engelli kızları Elif için, ünlü çiftten yardım istedi.

Evlatlarını yaşatmak için büyük çaba gösteren aile, "Kızımız 1 buçuk yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor. Evimizdeki her şey çok eski. Kızımız her eve geldiğinde enfeksiyon kapıyor. Tekrar hastaneye dönüyor. Borç aldık ödeyemedik. Destek bekliyoruz" dedi. Almeda Abazi de kadının feryadını Instagram hesabındaki 578 bin takipçisine iletti. Abazi ayrıca Gökçen ailesine yardım da gönderdi...

"ELİNİZE SAĞLIK"

İki yıldır mutlu bir evlilik süren çift, Elif'e iyileşene kadar destek olacaklarını belirtti. İkiliye hayranlarından destek geldi: Elinize sağlık...

BİR DEMET MUTLULUK

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, minik hayranının hayalini gerçekleştirdi. İstanbul'da yaşayan kanser hastası Şeyma Yılmaz, geçtiğimiz günlerde bir video çekti. İlik naklinden önce çok sevdiği Demet Akalın'la görüşmek istediğini belirtti.

Akalın da minik hayranıyla iletişime geçti. Şeyma ile görüntülü konuşan şarkıcı, "İyileşsin daha neler yaparız" dedi.