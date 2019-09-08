Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 08.09.2019
  • Gazete

2019'da Instagram'dan en çok parayı Kylie Jenner kazandı

Instagram paylaşımlarıyla 2019'da en çok para kazanan ünlüler arasında zirve yine 21 yaşındaki Kylie Jenner'ın oldu. 143 milyon takipçisi olan Jenner'ın gönderi başına 1 milyon 300 bin dolar aldığı belirtildi.

Sosyal medya zengın ettı
Instagram paylaşımlarıyla 2019'da en çok para kazanan ünlüler arasında zirve yine 21 yaşındaki Kylie Jenner'ın oldu. 143 milyon takipçisi olan Jenner'ın gönderi başına 1 milyon 300 bin dolar aldığı belirtildi. Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, Jenner'dan 37 milyon fazla takipçisi olmasına rağmen 1 milyon dolar aldığı ortaya çıktı. 180 milyon takipçisi olan Ronaldo'yu ise 990 bin dolarla 160 milyon kişinin takip ettiği Ariana Grande izledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri2019'da Instagram'dan en çok parayı Kylie Jenner kazandı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri