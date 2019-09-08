2019'da Instagram'dan en çok parayı Kylie Jenner kazandı Instagram paylaşımlarıyla 2019'da en çok para kazanan ünlüler arasında zirve yine 21 yaşındaki Kylie Jenner'ın oldu. 143 milyon takipçisi olan Jenner'ın gönderi başına 1 milyon 300 bin dolar aldığı belirtildi.

Instagram paylaşımlarıyla 2019'da en çok para kazanan ünlüler arasında zirve yine 21 yaşındaki Kylie Jenner'ın oldu. 143 milyon takipçisi olan Jenner'ın gönderi başına 1 milyon 300 bin dolar aldığı belirtildi. Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, Jenner'dan 37 milyon fazla takipçisi olmasına rağmen 1 milyon dolar aldığı ortaya çıktı. 180 milyon takipçisi olan Ronaldo'yu ise 990 bin dolarla 160 milyon kişinin takip ettiği Ariana Grande izledi. TÜM MANŞETLER